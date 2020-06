Unheimliches Monster aus der Tiefe

Das zahnbewehrte Maul weit geöffnet, eine Angel mit Leuchtorgan auf dem Kopf: Forschern aus Kalifornien ist eine seltene Aufnahme eines Tiefsee-Teufelsfisches (Melanocetus) gelungen. „Wir glauben, dass es das erste Video ist, dass jemals von einem lebenden Exemplar in der Tiefe gemacht wurde“, sagte Bruce Robison vom Monterey Bay Aquarium Research Institute ( MBARI).





VqPMP9X-89o

Gefilmt haben die Wissenschaftler den Tiefseeteufel mit einem ferngesteuerten U-Boot in sechshundert Meter Tiefe vor der Küste Kaliforniens. Es handelt sich um ein Weibchen - nur diese haben jenen langen, fühlerartigen Auswuchs am Kopf, an dessen Spitze ein Leuchtorgan sitzt. Männchen seien gewöhnlich auch kleiner, sagte Robison. Die „Lampe“ dient als Köder für Beute. Da der Magen des Teufelsfischs sehr dehnbar ist, kann er auch Tiere verspeisen, die doppelt so groß sind wie er selbst.

Seine Augen hingegen sind vergleichsweise klein. „In ihrem dunklen Lebensraum verlassen sich die Anglerfische mehr darauf, die Bewegungen anderer Tiere zu erfühlen als sie zu sehen“, erklärte Robinson.