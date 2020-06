Neue Gebärmutter-Spirale für die Hündin

"Das Einsetzen der Spirale ist sicher nichts, was man über ein Video lernt", kritisiert Reitl die Bedienungsanleitung auf der Homepage des Vertreibers. Die Anatomie der Hündin ist komplex, der Weg zur Gebärmutter weit und gewunden. "Ohne Narkose lässt sich das kein Tier gefallen", ist der Zoodoc überzeugt. Und relativiert damit auch die angepriesenen 30 Euro netto für das Produkt. Anästhesie und Tierarztkosten sind da nicht eingerechnet. Steriles Arbeiten im OP versteht sich von selbst. Doch die Spirale bleibt ein Fremdkörper, der Faden, an dem sie jederzeit entfernt werden kann, eine Keim-Schleuse durch den Muttermund.

Auch den versprochenen Vorteil eines "normalen sexuellen Hundelebens" sieht die Expertin nicht: "Der Sexualtrieb kann mühsam sein – für Vierbeiner und Halter. Die Kastration erspart der Hündin die Läufigkeit und vier Monate im Jahr, in denen sie hauptsächlich damit beschäftigt ist, Welpen in die Welt zu setzen." Spießrutenläufe in der Hundezone oder beim Gassigehen erübrigen sich.