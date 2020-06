Kleine Tiere in großer Not

Kaninchen und Nager sind Pflanzenfresser. Viele von ihnen stammen aus kargen Gegenden und sind genügsam, was den Nährstoffgehalt ihres Futters betrifft. Dafür mampfen sie dauernd.

„Die Tiere brauchen einen hohen Rohfaseranteil in der Nahrung“, sagt Katharina Reitl von der „Ambulanz für kleine Heimtiere“ in der Tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn. Heu soll üppig zur Verfügung stehen. Vom Kraftfutter reichen kleine Portionen, ein Kaffeelöffel pro Tag ist genug. Körner können auch als Leckerli von der Hand gefüttert werden. Mäuseartige dürfen Sämereien aus der vollen Schüssel naschen. „Natürlich fressen auch Haustiere lieber, was ihnen schmeckt“, sagt die Expertin aus dem KURIER-Tiercoach-Team. Doch fette Kost in Überfluss schadet der Gesundheit.

Auch allzu viel von süßem Obst tut den Kleintieren nicht gut, es kann Diabetes auslösen. Frisches Gemüse dagegen – gründlich gewaschen oder in Bio-Qualität – soll regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Kohlrabiblätter, Broccoli, Radieschenblätter und Basilikum, am besten Wiesengräser – die Abwechslung macht’s aus. Das Grünzeug muss täglich ausgemistet werden, welke, schimmelige Kost hat im Käfig nichts verloren. Frische Zweige von Obstbäumen pflegen die Zähne, die vorderen Nager wollen abgenützt werden. Ausnahme sind Chinchillas: Sie vertragen Frischfutter nur bedingt.

„Für den Großteil der kleinen Heimtiere haben sich Nippelflaschen bewährt“, sagt Reitl. Mit diesen Tränken ist das Wasser vor Verschmutzung geschützt und der Käfig vor Überschwemmung, das beugt der Schimmelbildung vor. Durstige Kaninchen allerdings brauchen eine Wasserschüssel. Studien haben gezeigt, dass diese Vierbeiner an der offenen Wasserstelle mehr Flüssigkeit aufnehmen als aus der Flasche.

Die Kleintier-Expertin hat noch einen Tipp: „Mäuse, Meerschweinchen, Ratten und Kaninchen sind sehr soziale Tiere. Bei großen Gruppen müssen Heimtierhalter darauf achten, dass bei reduzierter Körnerfütterung bzw. Obstgabe keine Futterkonkurrenz entsteht.“