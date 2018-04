„Der Marathon ist der Mount Everest des Bergsteigers“

Seine Augen leuchten noch immer auf, wenn er daran zurückdenkt, wie er es geschafft hat, den „Laufgott“ Haile Gebrselassie zum Marathon nach Wien zu holen. „Mit Geld kann man viel machen, aber man muss eine gute Idee haben“, erzählt Wolfgang Konrad, der kommenden Sonntag, 22. April, zum 30. Mal den Vienna City Marathon (VCM) organisiert und ihn seit 1989 zur größten Sportveranstaltung Österreichs gemacht hat.

Er lockte Gebrselassie 2011 mit dem „Catch me, if you can“-Prinzip nach Wien: „Das hat es noch nie zuvor in der Form gegeben. Wir haben Marathonläufer mit einem nach einem Algorithmus berechneten Vorsprung von ca. zwei Minuten vorne wegstarten lassen und Haile musste ihnen nachlaufen und versuchen, sie auf der ersten Hälfte einzuholen. Diese Idee hat ihn so begeistert, dass er nach Wien gekommen ist.“ Das Event und die Stadt überzeugten ihn sogar so sehr, dass er danach noch zwei Mal mitgelaufen ist.