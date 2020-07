USA: UFO-Pläne der US Air Force enthüllt

Laut den Unterlagen sollte es eine Geschwindigkeit zwischen Mach 3 und Mach 4 erreichen können, in 30 Kilometern Höhe fliegen und eine Reichweite von knapp 1.000 nautischen Meilen (ca. 1.800 Kilometer) haben. Obwohl die Entwicklung laut der Unterlagen sehr gut voranschritt, wurde das Projekt 1960 beendet. Die US Air Force stellte kurz danach auch alle anderen Bemühungen in diesem Bereich ein, da die Konstruktionen oft nur wenige Meter hoch flogen und dabei relativ instabil wirkten. Über eine Periode von zwei Jahren wurden knapp 3.168.000 US-Dollar in das Projekt investiert, das entspricht 26,6 Millionen US-Dollar nach heutigem Wert.