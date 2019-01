USA: Supermarkt-Kassiererin spendet Niere an Frau von Kunden

Jeden Morgen, bevor Eddie Drummond zu seiner Arbeit in einer Schiffswert am Mississippi fährt, frühstückt er in einem Supermarkt in Alabama. Im Laufe der Zeit entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis zu der Kassiererin Leilani Aguirre Crocker.

Als der 53-Jährige eines Morgens vor ihr an der Kasse stand, bemerkte sie, dass es ihm nicht gut ging. Sie fragte ihn, was los sei und er antwortete, dass seine Frau dingend eine neue Niere benötige. Sie müsse regelmäßig zur Dialyse gehen, bislang konnte aber kein passender Spender gefunden werden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Good Morning America" des US-Senders ABC News.