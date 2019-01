USA: Paar kann wegen Shutdown nicht heiraten

Auch Brautpaare stehen wegen des Regierungsstillstands in Washington vor verschlossenen Türen: Als Dan Pollock und seine Frau in der US-Hauptstadt ihre Heiratspapiere abholen wollten, war das Standesamt geschlossen. "Wir wären nie auf die Idee gekommen, dass das Standesamt in Washington mit Bundesmitteln finanziert wird", sagte Pollock, der wie seine Frau früher im US-Senat arbeitete.

Er hat schon mehrere Budgetsperren erlebt. "Als wir in das Gerichtsgebäude kamen, haben sie uns höflich abgewiesen und gesagt, dass es keine Genehmigungen gibt, bis der Regierungsstillstand beendet ist", berichtete Pollock der Nachrichtenagentur AFP. Weil ihre Hochzeit schon zwei Tage später stattfinden sollte, war es für eine Planänderung aber zu spät.