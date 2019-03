USA: Mutter und Baby wegen Hautkrankheit aus Flieger verwiesen

"Es war mir so peinlich"

Der Mann informierte daraufhin die Crew, jedoch ohne Erfolg. Flake und ihr Sohn mussten das Flugzeug verlassen. Der Mitarbeiter entschuldigte sich bei ihr, half den beiden beim Aussteigen, organisierte ihnen ein Hotel und einen neuen Flug mit einer anderen Airline. Auf Facebook postete Flake am 28. Februar, der Tag der seltenen Erkrankungen, dass sie noch nie in ihrem Leben so gedemütigt geworden sei. "Es war mir so peinlich." In dem Blogpost heißt es außerdem weiter, dass sie noch nie nach einem Brief über eine mögliche Ansteckung gefragt worden sei, auch ein Arzt habe noch nie mit ihr über derartiges gesprochen.

In einer Erklärung von American Airlines, die Fluglinie, mit der Flake und ihr Sohn einen Flug gebucht hatten, an die Washington Post, heißt es: "Wir entschuldigen uns bei Frau Flake und ihrem Sohn für die Erfahrung, die sie vergangenen Donnerstag gemacht haben und unser Team hat eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet."

Eine Krankheit wird als selten definiert, wenn maximal fünf von 10.000 Einwohner betroffen sind. Bisher sind weltweit rund 6.000 bis 8.000 solche Krankheiten identifiziert. In Österreich leben rund 400.000 Menschen mit einer seltenen Erkrankung, das entspricht etwa der Bevölkerung von Vorarlberg.