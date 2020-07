USA: Facebook führt Want-Button ein

Das Konzept des Want-Buttons ist bereits vor einigen Monaten im Quellcode der Webseite aufgetaucht, nun wird die neue Funktion tatsächlich bei einem Teil der insgesamt einer Milliarde Mitglieder testweise aktiviert. Zunächst waren lediglich Facebook-Nutzer in den USA von der Änderung betroffen, doch die Funktion dürfte wohl nach erfolgreichen Ergebnissen auch bald in Europa aktiviert werden. Über den Want-Button können Nutzer sogenannte Sammlungen ("Collections") von Gegenständen anlegen, die sie gerne kaufen würden. Dazu kooperiert Facebook mit Unternehmen wie Victorias Secret, Pottery Barn und Smith Optics

Konkurrenz zu The Fancy

Dieses Konzept erinnert vor allem an das neue Online-Portal "The Fancy", das Gerüchten zufolge an Apple verkauft werden soll. Dort können Nutzer Bilder von Gegenständen hochladen und Nutzer sammeln die Gegenstände in eigenen Ordnern. Der Want-Button könnte für das durch den Börsengang stark unter Druck stehende Unternehmen einen wahren Segen darstellen, denn durch die Verknüpfung von E-Commerce und persönlichen Nutzerdaten hätte Facebook eine neue Einnahmequelle gefunden. So könnten beispielsweise Versandhäuser künftig ihre Produkte direkt über Facebook verkaufen und müssten dem Unternehmen dafür einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes abgeben.