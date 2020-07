US Navy arbeitet an "MacGyver"-Roboter

Der US-Serienheld MacGyver befreite sich durch den kreativen Einsatz von Alltagsgegenständen, aus brenzligen Situationen. Ein Team am Georgia Institute of Technology macht sich nun mit Unterstützung der US-Navy daran, den Einfallsreichtum des Serienhelden auf Roboter zu übertragen, berichtet die BBC.



Bislang können Roboter zwar mit Hilfe von computerisierten Sichtsystemen Gegenstände erkennen und ihnen ausweichen. Informationen über diese Gegenstände stellen diese Systeme jedoch nicht bereit, so die BBC. Die Herausforderung bestehe darin, Software zu entwickeln, die Gegenstände erkennt und daraus Möglichkeiten ableitet, wie sie genutzt werden könnten, so Projektleiter Mike Stilman vom Georgia Institute for Technology zur BBC. Einfache Beispiele dafür wäre etwa das Stapeln von Kartons, um Hindernisse zu überwinden oder das Aufschütten von Bauschutt zu einer Brücke.