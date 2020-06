Mit Petpass und Impfung

Ferien am Meer, wandern in den Bergen, ausspannen am See, ein Städtetrip, ein paar Tage Überlandpartie, Kreuzfahrt, Fernreise oder Abenteuer. Sommerzeit ist Urlaubszeit.

„Heimtiere sind Familienmitglieder. Bei der Planung des Urlaubs müssen die Bedürfnisse der Vierbeiner berücksichtigt werden“, sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn weiß, dass Katzen lieber in ihrem Revier bleiben als große Sprünge zu machen. Hunde dagegen hängen mehr an ihrem Rudel als an ihrer gewohnten Umgebung, die meisten ziehen gerne mit. Das Wohl der Tiere sollte vorgehen.

„Reisende Haustiere sind in Europa relativ sicher. Je näher es Richtung Länder mit niedrigen Standards geht, desto eher können auch Hunde erkranken“, sagt Zoodoc Thomas Voracek aus der Tierärztlichen Ordination im Tiergarten. Der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team erklärt, wie Haustierhalter ihr Urlaubsziel auswählen, was in die Reiseapotheke gehört, und wer den EU-Heimtierausweis ausstellt.