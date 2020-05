Wissen, was kommt: Flatrate

Oyster (siehe Buchmiete) ist einer von vielen Flatrate-Diensten für Medieninhalte, wie z. B. Spotify für Musik, Netflix für Filme (derzeit noch in Österreich), oder Hulu für TV (derzeit nur in den USA). Das neue Geschäftsmodell macht Sinn für alle Beteiligten: Kostenkontrolle beim Konsumenten und fixe und oftmals höhere Einkommen bei den Anbietern. Der Flatrate-Markt ist ein breites und einträgliches Feld – es wird spannend, was in den kommenden Monaten in Österreich angeboten wird. Derzeit wird die limitierte Verfügbarkeit in kleineren Märkten wie Österreich (noch) mit komplexen Lizenzabkommen begründet.