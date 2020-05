Thermostat

Der in der freizeit bereits vorgestellte vernetzte„Nest“ hat einen kleinen Bruder bekommen: „Nest Protect“ – ein wirklich smarter Rauchmelder, der Sie mit einem Sprachmodul darüber informiert, ob und in welchem Raum die Kohlenmonoxid-Werte steigen. Das Gerät ermöglicht es Ihnen auch, Fehlalarm, etwa bei Rauchentwicklung durch einen verbrannten Toast, mithilfe einer Handbewegung zu deaktivieren. Ferner können alle Nest-Protect-Geräte im Haus miteinander kommunizieren und Alarm an Ihrweiterleiten. Einfach und unter Umständen lebensrettend. Nur in den USA vorbestellbar, hoffentlich bald auch in Europa . Informationen unter: www.nest.com