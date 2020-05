Software

„eBee“ von senseFly ist ein kleines, autonomes Flugzeug, das professionelle 3D-Luftaufnahmen machen kann. Die federleichte Drohne verfügt über eine 16 Megapixel Kamera , kann bis zu 45 Minuten in der Luft bleiben und zeichnet bis zu 10 Quadratkilometer in 3cm pro Pixel Genauigkeit auf. Eigens konzipierteund ein vollständiger Autopilot sorgen dafür, dass „eBee“ ganz ohne Fernbedienung oder Flugkenntnisse in Gang gesetzt werden kann. Der Preis grenzt an 10.000 Euro. www.sensefly.com