Wissen, was kommt: Outdoorverkauf

Immer mehr Alltagselektronikprodukte werden in wetterfesten Varianten produziert – auch wenn die Gadgets nicht ausschließlich für den Outdoorbereich konzipiert sind. Nikons „AW1“ (siehe Wetterfest) oder Sonys „ Xperia Z“ sind zwei Beispiele, die bereits in der freizeit präsentiert wurden. Die Outdoor-Funktionalität liegt nicht an technologischen Neuerungen, sondern an den fehlenden Abgrenzungspunkten zwischen immer ähnlicher werdenden Produkten. Ein weiterer Megapixel oder ein schärferer Handybildschirm lassen sich schwieriger vermarkten als ein Handy, mit dem man auch aus der Badewanne aus telefonieren kann.