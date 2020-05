Computerspiele

Zeichnungen inzu verwandeln, ist mit „Pixel Press“ kinderleicht: Bekannte Game-Konzepte wie „Super Mario Brothers“ oder „Sonic, the Hedgehog“ werden mit Spielebenen verbunden, die man auf vorgefertigtes Papier zeichnet und per Tabletkamera direkt einlesen kann. So kann jeder, auch ganz ohne Programmierkenntnisse, neue Spiele entwickeln oder bereits Vorhandene weiterentwickeln. Online vorbestellbar, ab Dezember erhältlich. www.projectpixelpress.com