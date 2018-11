Unwetter in Italien: Ikea lässt Hunde in Filiale schlafen

Eine Ikea-Filiale in Italien hat seit einigen Tagen neue "Bewohner". Denn an der Ostküste Siziliens gab es in den letzten Tagen so heftige Unwetter und niedrige Temperaturen, dass man beschloss, streunenden Hunden Unterschlupf zu gewähren.

Ein warmes Plätzchen

Kundin Martine Taccia hatte während ihres Einkaufs beim schwedischen Möbelriesen plötzlich ein paar Tiere bemerkt, die es sich im Inneren der Filiale in Catania gemütlich gemacht hatten. Auf dem von ihr aufgenommenen Video sind mehrere Hunde zu sehen, wie sie auf kuscheligen Teppichen zwischen den Möbeln schlafen.