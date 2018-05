Ungewöhnliche Jagdbeute: Experten rätseln über wolfsähnliches Tier

Am 16. Mai schoss ein Bauer in der Nähe der Kleinstadt Denton einen Wolf, der sich seiner Viehherde genähert hatte. Zumindest glaubte er das. Bei genauerer Betrachtung war er sich – und nach ihm quasi das gesamte Internet – nämlich nicht mehr so sicher, was genau er da wirklich vor seine Flinte bekommen hatte. Die Zähne zu klein, dafür die Klauen und Ohren zu groß. Dazu noch ein unpassendes Fell. Nein, das war kein Wolf. Aber was war es dann?