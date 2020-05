Unglückliche Kinder in der Klasse

Reagieren müssen Eltern, wenn sie das Gefühl haben, dass das Kind in der falschen Schule sitzt. „Dann ist es jetzt höchst an der Zeit, sich zu überlegen, wo das Kind am besten aufgehoben wäre“, sagt der Familycoach. Manchmal liegt es auch am Klassenverband, dass das Kind unglücklich ist. Die Psychologin Verena Schlosser-Windauer weiß aus ihrer Praxis, „dass Mobbing leider nicht in den Ferien einfach endet. Was im alten Jahr aufgehört hat, geht jetzt meist genauso weiter.“ Das Kind brauche die Hilfe von Erwachsenen. „Es muss die Eltern als Stütze wissen. Haben Sie ein offenes Ohr und fragen Sie Ihr Kind, wo die Probleme liegen“, rät sie Müttern und Vätern.

In der Schule selbst sorgen im Idealfall die Lehrer für ein gutes Schulklima – „doch die sind mit der Situation oft überfordert“, sagt Schlosser-Windauer. Auch Schulpsychologen gebe es zu wenige. „Oft hilft es, wenn sich Eltern da zusammentun, um z.B. Mediatoren zu holen.“ An einigen Schulen organisieren und finanzieren Elternvereine solche Unterstützungsmaßnahmen.

Manchmal sei auch ein Schulwechsel anzudenken: „Doch das ist nicht in jedem Fall anzuraten. Hat das Kind sich nämlich einmal selbst in die Opferrolle manövriert, so läuft es Gefahr, dass es in der Schule wieder in die gleichen Verhaltensmuster zurückfällt und erneut Ziel von Mobbingattacken wird. Das gilt es zu verhindern“, meint die Psychologin. KURIER.schueleranwalt