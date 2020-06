Unfairer Vergleich: UPC will A1 klagen

Nun setzt sich UPC mit einer Klageandrohung sowie einer Gegenkampagne zur Wehr. "A1 hat in seiner Werbung ein eigenes Twin Pack, zu einem speziellen Preis, mit einem Triple Pack Produkt von UPC verglichen. Wir werden daher rechtliche Schritte gegen A1 setzen, da A1 in einem inkorrekten Preisvergleich nicht vergleichbare Kombi-Pakete präsentiert", gab UPC-Pressesprecher Siegfried Grobmann am Montag bekannt. Unter dem Titel "UPC hält jedem Vergleich stand!" stellt UPC jetzt seine eigene Rechnung an und vergleicht den Tarif UPC Super F.I.T. mit dem Tarif A1 Kombi + TV. Wenig überraschend hat hier nun UPC die Nase um 215,10 Euro aufs Jahr hochgerechnet vorne.



Doch auch A1 fühlt sich im Vergleich von UPC unfair behandelt, wie A1-Pressesprecherin Livia Dandrea-Böhm gegenüber der futurezone bestätigt: „Wir vergleichen zwei Basisprodukte, also zwei gleichwertige Pakete. Der Preisvergleich von UPC hingegen vergleicht ein hochpreisiges Produkt mit einem A1 Basis-Produkt und einigen kostenpflichtigen Zusatzdiensten." Rechtliche Schritte gegenüber UPC seien derzeit aber keine geplant. UPC-Pressesprecher Grobmann kann diese Argumentation nicht nachvollziehen, er sieht im Vergleich von UPC eine faire Übersicht.