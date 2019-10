Undercover: Reporter hält unbemerkt Philosophie-Vorlesung an Uni

Sich mit den Fragestellungen und Werken bedeutender klassischer Philosophen und zeitgenössischer Denker auseinandersetzen – darauf baut ein Philosophie-Studium auf. Was für Philosophie-Studenten reizvoll erscheint, mag für andere eher unergiebig wirken.

Dass die Substanz der philosophischen Lehre manchmal tatsächlich schwierig zu erkennen ist, zeigt ein amüsantes Experiment des Hörfunksenders 1 Live des Westdeutschen Rundfunks (WDR).

Streich im Hörsaal

Für den Streich schlüpfte Reporter Daniel Schlipf, besser bekannt als Daniel Danger, in die Rolle des Philosophie-Professors Gottfried Vosgerau. Als dieser verkleidet begrüßte er an der Universität Düsseldorf 200 ahnungslose Erstsemester-Studierende zur Semesterauftakt-Veranstaltung des Kurses "Logik 1" im Hörsaal.

Was dann passierte, wurde per Video festgehalten. Unter anderem ließ der als Professor getarnte Reporter die Studierenden "spontan eine Klausur" schreiben. Wie der Name der Lehrveranstaltung verrät, versuchte der Fake-Professor seinen Studierenden auch ein Kernverständnis von Logik mitzugeben.

Besonders wertvoller Wissenshappen: "Wenn Sie diesen Vorlesungssaal verlassen, dann sind Sie nicht mehr da. Das ist ja logisch."