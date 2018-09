Und weg sind sie! Wie es ist, wenn Kinder das Nest verlassen

Zunächst aber wird etwas fehlen. Viele kleine Rituale, Gesten und Gewohnheiten. Das Gebraucht-Werden, das Dasein als Muttertier, das Schenken von Geborgenheit und Trost in anstrengenden Momenten. Auch Teilhabe – am Tun der Schulfreundinnen und Freunden, an einem Geschehen, das mir oft ein Stück Jugend ins Leben holte. Nicht zuletzt rückt jetzt auch jener Moment näher, den viele Eltern so herbeisehnen wie fürchten: Das Kind zieht aus. „Empty Nestlers“ werden in den USA jene Mütter und Väter genannt, deren Nachwuchs weg ist. Viele tun sich schwer damit.

Ich erinnere mich an jenen Moment, als mein Sohn den letzten Karton aus seinem Jugendzimmer holte, um in seine erste Wohnung zu ziehen. Ich habe mich so für ihn gefreut, und gleichzeitig geheult. Keine dreckigen Hosen und feuchten Handtücher mehr vom Boden aufheben, nie mehr keppeln müssen. Aber auch nicht mehr dabei sein können, wenn der Bub in der Früh verstruppelt „Guten Morgen“ sagt und um Rat fragt. Mama und Papa – alleine zu Hause.

„Zwei Dinge sollten Kinder bekommen: Wurzeln und Flügel“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Erziehung ist ein Abenteuer, das – wie die meisten Abenteuer – irgendwann einmal endet. Das ist dann die Chance, sich selbst und seine Partnerschaft neu zu justieren und zu definieren. Denn ja: Ohne diese ganze Verantwortung zu leben, ohne diese permanente Zuständigkeit, kann auch recht lässig sein. Außerdem: Die Kinder sind zwar nicht mehr da, aber auch nicht ganz weg. Wenn die Schule endet und das eigenständige Leben beginnt, sind die Eltern im besten Fall immer noch Begleiter – ohne erhobenen Zeigefinger, aber stets bereit, da zu sein, wenn es das braucht. Dazwischen aber baumeln wir ein bisserl in der Hängematte und freuen uns, dass die Quartheft-Ära für immer Geschichte ist.