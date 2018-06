Unbekannte Muslime: Vom Ministranten zum Moslem

Die Islamische Fachschule für Soziale Bildung in Wien-Neubau will einen Bogen zwischen Abend- und Morgenland spannen. Auch ihr Namensgeber wurde mit Bedacht gewählt: Dr. Carl Eduard Hammerschmidt, 1801 in Wien geboren, 1874 als Dr. Abdullah Bey in Istanbul gestorben, gilt als Gründer des Pendants zum Roten Kreuz, des Roten Halbmonds.

In dieser Schule unterrichtet Gernot Galib Stanfel Musik. In österreichischem Deutsch. Keine Zauberei: Der 49-Jährige ist in Pressbaum bei Wien aufgewachsen, in christlicher Tradition: „Mein Vater ist evangelisch, meine Mutter katholisch, ich selbst war jahrelang Ministrant.“