Zum Islam konvertiert: "Eine radikale Zäsur“

Sie wollte jenen eine Stimme geben, die sonst nie gehört werden, erzählt die Berliner Journalistin und Buchautorin Susanne Kaiser über ihr Buch „Die neuen Muslime“, das soeben in einem Wiener Verlag erschienen ist. Im Gespräch mit dem KURIER beschreibt Kaiser, was junge Menschen dazu antreibt, zum Islam zu konvertieren, wie das Kopftuch das Leben der Frauen verändert, was die Männer erleben – und, warum die Hinwendung zum Islam für alle Befragten eine radikale Zäsur in ihrem Leben bedeutete.

KURIER: Die nächste Veröffentlichung zum Aufregerthema Nummer eins. Geht es auch Ihnen um die Radikalisierten?

Susanne Kaiser: Keineswegs. Durch die hohe mediale Aufmerksamkeit ist der Eindruck entstanden, der Islam sei grundsätzlich extremistisch. Dabei sind die allermeisten Konvertiten ziemlich normal, auch wenn ihr Übertritt eine radikale Zäsur in ihrem Leben darstellt.