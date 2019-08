Chillen als Antwort auf die Pubertät

Und das auch in den Momenten, in denen Eltern eine ganz andere Sicht zu vielen Dingen haben als ihr Nachwuchs: „Es ist gut, unterschiedliche Positionen zu haben. Und es ist auch okay, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Aber schon das Bemühen, die Teenies zu verstehen, wird eine andere Tonlage ins Gespräch bringen“, ist der dreifache Vater überzeugt.

Auf humorvolle Art beschreibt Hoffmann in seinem Buch unterschiedliche Teenager-Typen, auf die Eltern stoßen und gibt Tipps, wie man am besten auf sie reagiert. Da ist der „Slacker“, der sich nicht gerade durch Übereifer auszeichnet. Hoffmans Rat: „Solange er unter 25 ist und ab und zu intensives Interesse an irgendwas zeigt, müssen Eltern sich keine Sorgen machen.“ Alarmglocken sollten schrillen, wenn die Tochter eine Model-Karriere anstrebt: Da heißt es „Ernährung im Auge zu behalten und das Kind vor der Magersucht bewahren.“