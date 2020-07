UK: Premierminister eröffnet Twitter-Konto

Nach anfänglichem Widerstand hat nun auch der britische Premierminister David Cameron ein eigenes Konto beim Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Unter @David_Cameron schickte der Konservativen-Chef am Vorabend des Tory-Parteitags am Sonntag seinen ersten Tweet in die Welt. „Ich beginne den Parteitag mit diesem neuen Twitter-Feed über meine Rolle als Führer der Konservativen. Ich verspreche, es wird nicht `zu viele Tweets` geben", hieß es darin.

Beschwerden über Twitte

Damit spielte der 45-Jährige auf seine frühere Ablehnung von Twitter an. Dabei hatte er gesagt, er wolle keine Mitteilungen über den Online-Dienst verschicken, weil „zu viele Tweets jemanden zum Deppen" machen könnten. Bis Sonntagabend gewann Cameron fast 80.000 so genannte Follower, also Abonnenten, die seine Mitteilungen verfolgen. Mittlerweile ist diese Zahl auf fast 90.000 angewachsen. Camerons Anhängerschaft nutzte den neuen Kanal allerdings vor allem, um ihren Unmut Luft zu machen. Bereits zuvor gab es einen scheinbar offiziellen Twitter-Account von Cameron, der allerdings lediglich als Parodie betrieben wurde.