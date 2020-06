Twitter zeitweise nicht erreichbar

Der Kurznachrichtendienst Twitter war am Donnerstag Abend ab 18:30 Uhr für mehrere Stunden über seine URL www.twitter.com nicht erreichbar. Auch Twitter-Apps verweigerten einen Einstieg in den Kurznachrichtendienst, lediglich die mobile Webseite von Twitter war stets erreichbar. Der Dienst ging drei Stunden später wieder an das Netz, über den Account @twittercomms gab Twitter nur kurz Auskunft zu den Ausfällen: "Today`s outage is due to a cascaded bug in one of our infrastructure components. We`ll provide updated information soon."

Ein derartiger Ausfall ist bei Twitter bislang noch nicht vorgekommen. Systemausfälle gab es von Zeit zu Zeit, doch Twitter war dabei stets erreichbar und verweigerte nur mit dem klassischen "Fail Whale"-Bild den Dienst.