Twitter setzt User-Interessen für Werbung ein

Im Rahmen vom "Promoted Tweets"-Programm können Werbekunden von Twitter ihre Anzeigen nun auch nach den Interessen der Nutzer platzieren. Das gab Twitter am Donnerstag bekannt. Um Twitter für Werbekunden attraktiver zu machen, wurde zugleich der Preis für "Promoted Tweets" auf einen Penny gesenkt.

Twitter will von den 400 Millionen Tweets, die pro Tag weltweit abgesetzt wird, endlich profitieren. Dazu werden nun die Interessen der Twitter-User herangezogen, um gezieltere Werbeschaltungen zu ermöglichen. Dabei gibt es für die Werbekunden insgesamt 350 Kategorien an Interessen zur Auswahl. Das Beta-Programm sei ausführlich getestet worden, heißt es in einem Blogeintrag.