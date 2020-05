TV-Sendemasten liefern Internet

Im Zuge der Diskussion rund um die Frequenzen, die durch Abschaffung des Analog-Signals frei geworden sind, haben die Handy-Betreiber Interesse angemeldet, weil mit diesen Frequenzen der Breitbandbedarf beim mobilen Internet gedeckt werden könne. „Das stimmt so nicht mehr“, sagt Wagenhofer. „In Ballungszentren und Städten ist WLAN die bessere Lösung, es kommt bereits zu einer massiven Entlastung der Handynetze, weil immer mehr Kunden auf WLAN umsteigen.“



Die Entwicklungen gehen auch deshalb dahin, weil große Städte, wie etwa Amsterdam, Berlin oder Wien, Gratis-WLAN anbieten. Wagenhofer: „Es ist der effizienteste Standard, weil die Netze schnell und stabil sind.“ Als Vorbild dient dabei das skandinavische Modell. Dort werden in Skigebieten WLAN-Netze errichtet, mit denen die Tourismus-Regionen mit dem kabellosen Internet versorgt werden. In Österreich hingegen gibt es bis dato nur vereinzelte Skiregionen mit flächendeckenden WLAN-Angeboten.