Trump-Beraterin Conway in Schlägerei verwickelt

Trumps Spitzenberaterin Kellyane Conway hat gerade erst bewiesen, dass sie nicht gerade zimperlich vorgeht, wenn es darum geht, Donald Trump zu verteidigen. In der Kontroverse um die angeblich falsche Medienberichterstattung über die Zahl der Zuschauer bei der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump rechtfertigte Conway gegenüber dem Sender NBC die Äußerungen von Trumps Sprecher Sean Spicer am Sonntag damit, dass dieser "alternative Fakten" präsentiert habe (mehr dazu hier). Conway ist eine amerikanische Meinungsforscherin, die im Juli 2016 zur Sprecherin von Trump ernannt wurde. Einen Monat später wurde sie zur Chef-Wahlkampfmanagerin befördert.

Nun berichtet die New York Post, dass die 50-Jährige auf dem Liberty Ball anlässlich von Trumps Amtseinführung am Samstag in einen Streit geraten sein soll. Charles Gasparino, Wirtschafts-Korrespondent bei dem Sender Fox News, beschrieb den Vorfall auf seiner Facebook-Seite.

Conway teilt aus

Er und ein Freund seien vor dem Gebäude von "anarchistischen Rowdys" angepöbelt worden, dann sei "noch etwas Verrückteres" passiert. Gasparino schreibt, dass er und sein Freund drinnen auf dem Ball einen Streit zwischen zwei Typen in Smokings beobachtet hätten, plötzlich sei Conway aufgetaucht. Diese soll einem der beiden Männer Faustschläge verpasst haben. "Jetzt weiß ich, warum Trump sie eingestellt hat", lautet die Conclusio von Gasparino, der beteuert, dass seine Schilderungen keinesfalls übertrieben seien.

Der Vorfall soll sich in der Nähe eines VIP-Bereichs zugetragen, die beiden Männer zu Cornways Gästen gehört haben. Diese wollte den Vorfall aber nicht kommentieren. Donald Trump und seine Frau Melania waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Ball anwesend, weil sie anlässlich der Amtseinführung an drei Veranstaltungen teilgenommen haben.