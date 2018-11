Trudeau teilt Video: Erster Schnee für eritreische Flüchtlingskinder

In dicke Wintermäntel gehüllt laufen sie euphorisch aus dem Haus nach draußen, um die Schneeflocken aus nächster Nähe zu bewundern.

"Danke für alles, was du tust"

Auf den Tweet der Kanadierin, der bisher bereits knapp 150.00 Mal gelikt wurde, wurde auch Premierminister Justin Trudeau aufmerksam. Er teilte das Video mit einer Danksagung an Davies: "Großartig – jetzt musst du sie nur noch davon überzeugen, dass Schneeschaufeln lustig ist und dann bist du startklar", schrieb er mit einem Augenzwinkern. Und: "Danke für alles, was du tust, Rebecca." Damit unterstrich der Politiker einmal mehr seine offene Haltung in Fragen der Flüchtlingspolitik.

Am 4. November 2015 trat Trudeau das Amt des Premierministers an - und krempelt sein Land seitdem kräftig um. Während seinem Vorgänger, dem konservativen Stephen Harper, nationale Sicherheit wichtiger war als humanitäre Hilfe, kündigte Trudeau an, Zehntausende syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Die ersten Ankömmlinge holte er persönlich vom Flughafen ab.