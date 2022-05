Rekord: Schlagzeuger wirbelt Drumsticks 105 Mal pro Minute

Wie Propeller dreht der Kieler Schlagzeuger Bastian Gregor seine Drumsticks um seine Finger: 105 Mal hat der 33-J√§hrige das pro Minute geschafft, w√§hrend er das Elvis-Presley-Lied "Mystery Train" mit dem Schlagzeug begleitet hat. Damit hat der Musiker einen Weltrekord in der Disziplin "Meiste Drumstick-Umdrehungen in einer Minute" geschafft. Das Rekord-Institut f√ľr Deutschland (RID) hat dem Drummer des Hamburger Rockabilly-Trios Biggs B. Sonic diese Bestleistung beglaubigt.

Neue Kategorie

Am Montagabend bekam er in Hamburg eine entsprechende Urkunde. Um den Weltrekord anerkennen zu können, haben Rekordrichter Olaf Kuchenbecker und sein Team dem Kieler genau auf die Finger geschaut - in einem eingereichten Video. "Das war nicht ganz einfach durchzuzählen. Wir mussten das Video deutlich verlangsamen, um alle Umdrehungen mitzubekommen", sagte Kuchenbecker. Die Kategorie gab es den Angaben zufolge vorher noch nicht. "Aber wir fanden das artistisch genug, um das anzuerkennen. Vor allem, weil es beim richtigen Musizieren gelingt und nicht ein reiner Selbstzweck ist. Ich fand das sehr beeindruckend", so der Rekordrichter.

Das Rekord-Institut f√ľr Deutschland gilt als das deutschsprachige Pendant zum Guinnessbuch der Rekorde. Bundesweit sind etwa ein halbes Dutzend Richter unterwegs, um Bestmarken abzunehmen. 2019 waren es etwa 50 bis 60. Hinzu kommen rund 200 Rekorde, die direkt beim RID online angemeldet wurden. Datenbasis sind die eigene Datenbank sowie das deutsch- und fremdsprachige Internet. Das Institut finanziert sich auch durch die Richterhonorare.