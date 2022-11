Mann schießt sich in Hoden und wird "König" einer FB-Gruppe

Es gibt für wirklich alles eine Facebook-Gruppe. Das zeigt die private Gruppe "Loaded Guns pointed at [B]enis" ("geladene Waffen auf Penis(e) gerichtet"), in der ein aktueller Fall für Aufmerksamkeit sorgt. Seit Juni posten User Fotos und Videos, in denen die "Waffen-Enthusiasten" ihre Schusswaffen auf ihr bestes Stück halten. Vice berichtete bereits im März darüber.

An eine solche zu gelangen, ist in den USA bei den aktuell geltenden Waffengesetzen ein leichtes Spiel. Erwachsene, die einen Ausweis oder Führerschein vorzeigen, können in Waffenläden – die es in den USA fast fünfmal öfter gibt als McDonald’s-Fillialen – an eine solche kommen. An manchen Orten kann man Schusswaffen sogar in Supermärkten kaufen.

Am 11. August passierte in einem der Videos das, was vermutlich nur eine Frage der Zeit war: Ein Schuss löste sich.

"Hey Bois, I might have fucked up" ("Hey Leute, ich könnte verkackt haben"), schrieb der User, der vermutlich aus San Diego, Kalifornien (USA) stammt über ein Foto, auf dem seine nackten Beine und Blutspritzer auf Teppich, sowie Boden zu sehen sind.

"I’m not kidding, I just shot myself" ("Ich mache keine Witze, ich hab mich gerade angeschossen"), fügte er hinzu.

In den nächsten Stunden kommentierte er fortlaufend den Vorfall und postete Updates über seinen Zustand. Unter anderem soll die Kugel seiner M1911 (.45-Kaliber) seine Kronjuwelen, die Matratze, das Boxspring-Bett und den Boden durchdrungen haben. Zuerst habe er gedacht, seine Hoden nur gestreift zu haben, sein Krankenhausbesuch zeigte allerdings, dass sowohl eine Eingangs- als auch eine Ausgangswunde vorhanden war.

Wenig später folgte das letzte Posting, das den Geschädigten im typischen, grünen Krankenhaus-Einteiler zeigte. Zusätzlich zielte er mit seinen Fingern, eine Pistole imitierend, in die Richtung seines Genitals.

Dennoch soll er schon am nächsten Tag zu "100% okay" gewesen und bereits zur Arbeit gegangen sein.

Das Original-Video samt Kommentaren wurde zwar gelöscht, andere Facebook-Nutzer speicherten es allerdings und verbreiteten es im ganzen Internet. Daraufhin feierten die Gruppen-Mitglieder das Unfall-Opfer als "King" und machten ihn zum Gruppen-Admin. Ob das als Ersatz eines intakten Hodens ausreicht ist fraglich.

Außerdem stellt sich die Frage, warum Menschen solche Dinge tun und posten. Denn wie man, wenn man genug Zeit im Internet verbringt, sieht, liebt so mancher Waffenbesitzer nichts mehr als Fotos mit seiner Pistole zu machen. Normalerweise passiert dies allerdings nicht, während man diese ungesichert an seinen Genitalbereich hält. Dieses Verhalten stößt auch bei anderen Waffen-Besitzern auf Verwirrung.