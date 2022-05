Doodles: Startseite des Internets soll diverser werden

Am vergangenen Muttertag war es wieder soweit: Das Logo über der österreichischen Google-Suche verwandelte sich wieder in ein Themenbild, ein sogenanntes Doodle. Seit 1998 spielt die Suchmaschine zu bestimmten Anlässen mit der Aufmachung der Suchseite, als die sich die Gründer Larry Page und Sergej Brin eine Auszeit nahmen um ein paar Tage auf dem Burning Man Festival in der Wüste von Nevada zu verbringen. Das erste Doodle war also als eine Art Abwesenheitsnotiz gedacht. Fast ein Vierteljahrhundert später gibt es ein eigenes Team, dass sich um nichts anderes als Doodles kümmert.

Mittlerweile werden Doodles länderspezifisch ausgespielt, zum österreichischen Nationalfeiertag, zum Beispiel. Fast am häufigsten sind es Geburtstage von bekannten Personen, die in Doodles Eingang finden. Hin und wieder begibt sich Google mit den Doodles aber auch in gesellschaftspolitisches unruhiges Fahrwasser. Während der Corona-Pandemie waren auf der Suchseite etwa Aufrufe zum Impfen und Maskentragen zu sehen. Am diesjährigen Earth Day versuchte Google mit drastischen Bildern auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Nicht immer treffen Doodles auf einhelligen Zuspruch: Es ist auch schon vorgekommen, dass sich Google für Doodle-Designs entschuldigen musste.