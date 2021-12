Warum macht uns "Cat Content" so glücklich?

"Cat Content" ist ein sogenannter Scheinanglizismus. Denn im englischen Sprachraum spricht man von "cats on the internet". Doch egal wo auf der Welt Katzen gepostet werden, ihre Beliebtheit wird laut Sozialpsychologin Kamilla Knutsen Steinnes der Universität Oslo auf das sogenannte Kindchenschema zurückgeführt. 2017 untersuchte sie, dass die Niedlichkeit der Katzen in uns sogar Elterngefühle wecken kann. Die Tiere berühren uns Menschen demnach emotional sehr. Gepaart mit unserem aktuellen Medienkonsum sind Katzen-Posts deshalb die perfekten Häppchen zum glücklich sein – wie ein Bonbon für zwischendurch.

Außerdem zeigen die zahlreichen Katzen-Seiten im Internet, dass der "Cat Content" die Produzierenden sehr glücklich macht. Die Katzen-Halter lieben ihre Katzen – und suchen, produzieren und teilen daher gern und oft ihre Bilder und Videos. Anders als Hundebesitzer haben sie dafür keinen Raum, denn wer geht mit seiner Katze schon spazieren? Deshalb ist das Internet auf eine gewisse Art und Weise ihr virtueller Katzenpark.

Warum schon wieder eine mürrische Katze?

Unbeeindruckt von jeder Art von Linse machen sie einfach weiter bei allem, was ihnen sowieso gerade in den Kram passt. Sie gelten als unnahbar, willensstark, unzähmbar, liebenswürdig, verschlagen oder auch faul – Eigenschaften, mit denen sich beinahe jeder ab und zu identifizieren kann, wie Kurator Jason Eppink bereits 2015 zur Eröffnung seiner Ausstellung "How Cats Took Over The Internet" im Museum für Moving Images New York erklärte. Der Hype um Kater Stepan spiegelt diese Möglichkeit zum Selbstausdruck wieder und wer weiß, wie lange das noch anhält? Aus seiner berühmten Vorgängerin, der Katze Tadar Sauce aus Arizona, besser bekannt als "Grumpy Cat", wurde eine eigene Marke. Laut Business Insider und der britischen Express werden die Einnahmen von Grumpy Cat allein in den Jahren von 2012 bis 2014 auf umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro geschätzt.