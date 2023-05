Bed Rotting: Der Hype um die neue Entspannungsmethode

Faule Tage sind wichtig

Der Hype um den Begriff wird wie viele virale Trends so schnell verschwinden, wie er gekommen ist. Dennoch wird hier eine Sehnsucht der jungen Generation offen genannt: Es gibt scheinbar einen großen Wunsch nach Ruhe und der Flucht vor den Belastungen des Alltags, der sich längerfristig auswirken könnte.

Es braucht solche faulen Tage vor allem bei Jugendlichen, sagt auch Psychotherapeutin Belinda Sidhu, die von der Daily Mail schon zum Trend des Nichtstuer-Sonntags befragt wurde. Viele junge Leute hätten "Sunday Scaries", also an Sonntagen Angst, weil am Montag wieder die Schul- oder Arbeitsbelastungen beginnen.

Höheres Stressniveau unter Jugendlichen

Keinen Plan zu haben und nichts zu tun, könne helfen, "um Burn Outs vorzeubeugen", erklärt Sidhu. Untersuchungen zeigen, dass 91 Prozent der jungen Generation über ein überdurchschnittlich hohes Stressniveau berichten. Kein Wunder, dass Bed Rotting also derart beliebt zu sein scheint.