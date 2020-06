Trendforscher Gatterer: "Die Welt wird tatsächlich weiser"

Gesundheit

Das Thema Gesundheit bleibt allgegenwärtig, wird für den Einzelnen noch bedeutender. Der individuelle Zugang zur eigenen Gesundheit beruht auf der Erkenntnis, dass Gesundheit kein fester Zustand, sondern ein gestaltbares System ist, das stets neu ausbalanciert werden muss. Dadurch steigt das Wissen über den eigenen Körper stetig an, verstärkt durch die vielen Kleingeräte und Apps, die es zur Selbstoptimierung bereits auf dem Markt gibt. Gesundheit wird Taktgeber für das eigene Verhalten.

Wissenschaft

In einer stark vernetzen Welt ist es wichtig wie nie zuvor, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Auch in der Wissenschaft. Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen forschen gemeinsam. Vor allem Themen, die auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeit aufweisen, werden wissenschaftlich untersucht, um neue Perspektiven zu gewinnen und innovative Lösungsansätze zu finden. Die Einsicht, dass radikal neue Erkenntnisse vor allem an Schnittstellen entstehen, ist auch in der freien Wirtschaft angekommen.

Soziales

Das Ehrenamt erlebt ein Revival. Der sozial engagierte und involvierte Teil der Bevölkerung Österreichs wird weiter wachsen. Die soziale Netzwerkgesellschaft, in der wir heute leben, motiviert vor allem die Digital Natives zu sozialem Engagement – neben einem Job, der auch Geld bringt. Karriere und karitatives Handeln ist für die Generation Y kein Widerspruch. Wenn es in Zukunft um soziales Engagement geht, liegt der Fokus deshalb nicht mehr allein auf dem sogenannten Dritten Sektor, den Non-Profit-Organisationen, sondern auch auf den staatlichen, unternehmerischen und privaten Akteuren, die mit einer neu gedachten Form der Gemeinnützigkeit frischen Wind in den sozialen Bereich bringen.

Style

Der Unisex-Modetrend Normcore bezeichnet modeaffine Personen, die jedoch unauffällige und extrem durchschnittliche Kleidung tragen. Die Mischung aus dem Stil der eigenen Eltern und einem Pauschalurlauber mit Funktionsjacke, weißen Socken und Sandalen wird als Antwort auf die totale Überforderung in einer (Mode-)Welt gewertet, in der in immer kürzerer Taktung zu immer günstigeren Preisen die neuesten Trends direkt vom Laufsteg kopiert und angeboten werden.Genuss. Die wachsende Anzahl an Vege- und Flexitariern führt zu einer neuen, vegetabilen Vielfalt in Restaurants. Gemüse wird sexy – in der Sterneküche, aber auch im Schnell-Imbiss von nebenan. Dabei schwappt der Trend der Vegivoren (aus den USA) zu uns herüber. Vegivore machen Gemüse zum Hauptbestandteil ihres Gerichts, verzichten dabei aber nicht auf geschmacksintensivierende tierische Produkte. Gegenüber Rinderbrühe im Steinpilzrisotto oder etwas Speck in der Eierspeise sind die Vegivoren durchaus aufgeschlossen.

Reise

Neben dem Trend des Medizintourismus (länderübergreifende Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung auf hohem Niveau) spielt der Begriff der Mindcoolness besonders in der Business-Welt eine entscheidende Rolle. Es geht dabei schlicht um die neue Sehnsucht nach innerer Stille unterwegs.