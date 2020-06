Ur-Pferd war klein wie ein Hund

Auch wenn es nicht nach Pferd aussieht, ist viel Pferd drin. Deutsche Paläontologen haben Urzeit-Vorfahren der heutigen Rösser unter die Lupe genommen. Und große Unterschiede im Aussehen, dafür kleine Unterschiede in der Lebensweise gefunden.

Klein wie ein Foxterrier, aber 14 Klauen - so beschreiben Paläontologen des Senckenberg-Forschungsinstituts Frankfurt am Main einen ihrer spektakulärsten Funde der vergangenen Jahre: Das Fossil einer trächtigen Urzeit-Stute mit gut entwickeltem Fötus im Bauch. Die Stute hat je vier Klauen an den Vorder- und je drei an den Hinterbeinen. Das rund 47 Millionen Jahre alte Fundstück aus der Grube Messel bei Darmstadt sei außergewöhnlich in seiner Qualität, sagt Forscher Jens Lorenz Franzen. „So etwas gibt es bisher nirgendwo auf der Welt.“