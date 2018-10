"To Kill Her": Australische Bar erntet Kritik für Cocktailnamen

Gewalt gegen Frauen

Laut der Organisation White Ribbon Australia hat eine von vier Frauen im Land bereits Erfahrungen mit seelischem Missbrauch gemacht, eine von fünf hat sexualisierte Gewalt erlebt, jede zweite Frau war bereits von sexueller Belästigung betroffen und eine von sechs Frauen hat Erfahrungen mit Stalking gemacht. Im Schnitt wird in Australien pro Woche eine Frau in einer aufrechten Beziehung von ihrem Partner oder nach der Trennung getötet. Die White Ribbon Campaign ist eine weltweite Bewegung von Männern und Jungen, die sich dafür einsetzen, männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beenden.

"Es ist ein Wortspiel mit 'Tequila'"

Nicht alle User stehen dem Cocktail kritisch gegenüber. Ein männlicher User forderte die Kritiker zur Nachsicht auf: "Kommt schon, es ist ein Wortspiel mit 'Tequila'. Wenn sie das mit dem Wort 'Männer' gemacht hätten, wärt ihr dann auch so aufgebracht?". Er fügte hinzu: "Und ja, häusliche Gewalt ist überall furchtbar."

Mittlerweile hat das Lokal den Namen des Getränks geändert. Wie Yahoo berichtet, heißt der Drink nun "To-Love-Her". Auch auf der Website ist das Getränk nun unter diesem Namen zu finden.