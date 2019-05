Tipps von Psychologin Stefanie Stahl: Lebenshilfe für Normalgestörte

„Der Selbstwert ist das Epizentrum von allem“

Nachgefragt. Psychologin Stahl über Ordnung sowie das Erkennen und Ablegen von Mustern.

KURIER: Selbsthilfebücher gibt es wie Sand am Meer. Warum sind gerade Ihre so erfolgreich?

Stefanie Stahl: Ich glaube, weil ich Ordnung schaffe in meinen Büchern und in einfacher Sprache vermitteln kann, worum es geht: Autonomie, Bindung und Selbstwert. Um diese drei Funktionsprinzipien dreht sich die ganze Welt.

Was heißt das konkret?

Im Grunde ist der Selbstwert das Epizentrum von allem. Ich sage immer, die Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Und Autonomie und Bindung müssen sich in Balance befinden, dann ist man psychisch gesund. Als Beispiel: Wenn ein Kind zu wenig Bindung erfährt, denkt es irgendwann: Ich bin nicht liebenswert! So entstehen Glaubenssätze, durch die wir später die Welt sehen. Wenn es Eltern nicht gelingt, unser tief verankertes Bedürfnis nach Bindung, und Autonomie einigermaßen gut zu erfüllen, übernimmt das Kind die Verantwortung für das Gelingen der Beziehung zu den Eltern. Das Kind verhält sich dann so, dass es mit Mama und Papa klarkommt. Vielleicht passt es sich zu stark an und verleugnet Gefühle wie Trauer oder Wut. Es stellt quasi einen Teil von sich zurück. So werden Störungen gelernt.

Wie vermeidet man das?

Indem man seinem Kind sowohl genug Bindung als auch genug Autonomie vermittelt. Dazu gehört, dass das Kind auch mal seinen eigenen Willen haben darf. So lernt es, dass Beziehung etwas ist, auf das man Einfluss hat. Sonst grenzt man sich später zu sehr ab oder geht stur mit Ellbogen seinen eigenen Weg.

Es heißt immer, das Erkennen eines Problems ist der erste Schritt zur Lösung. Und dann?

Erkennen ist mehr als die Hälfte der Miete. Bleiben wir bei Eltern und Kind. Wenn ich weiß, dass ich in bestimmten Bereichen eine Tendenz habe, werde ich besser auf die Signale achten. Das bedeutet entweder, die Selbstständigkeit des Kindes zu fördern oder den eigenen Wunsch nach Nähe zurückstellen. Wenn ein Kind lieber Zeit mit gleichaltrigen Freunden verbringt als mit der Mutter, die ihr Kind am liebsten immer in der Nähe hätte: Da muss die Mutter sagen, „Das Kind soll keinen Näheschaden bekommen. Deshalb muss ich mit meinem Nähebedürfnis anders umgehen, als es das Kind ausbaden zu lassen“.

Wie lange dauert es, Muster in den Griff zu kriegen?

Sobald man weiß, dass man ein Programm am Laufen hat, kann man sich besser beobachten und korrigieren. Ich sage immer: Ertappen und umschalten! Wenn man bemerkt, dass das eigene Muster anspringt, sagt man: „Stop! Jetzt bin ich im Film.“ Oft reicht es, zu wissen, dass alles total willkürlich ist. Wären die Eltern anders drauf gewesen, hätte das Kind andere Programme laufen. Da macht es bei vielen Klick!