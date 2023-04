Verlust von Lebensraum: Kein Platz für Braunkehlchen?

Das Braunkehlchen, heimischer Vogel des Jahres 2023, kehrt Ende April aus dem tropischen Afrika zurück - und trifft auf viel zu knappen Lebensraum: Es zeige stellvertretend, wie schlecht es um die Artenvielfalt im Grünland bestellt ist, kritisierte die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich am Dienstag. Der Bodenbrüter benötigt blütenreiche Wiesen oder Brachen, diese verschwinden allerorts, weshalb der Vogelbestand seit Jahrzehnten "dramatisch einbricht".

Braunkehlchen seien in Österreich nur noch vereinzelt anzutreffen, aktuell gibt es laut BirdLife 950 bis 1.500 Brutpaare. Der Vogel besiedelt landwirtschaftliche Flächen, die sich für mechanisierte Bewirtschaftung und hohe Produktion eignen, die Milchwirtschaft braucht Heu, das in der Wachstumsphase gemäht wird. "Doch zu diesem Zeitpunkt zieht das Braunkehlchen gerade seine Jungen in Bodennestern auf", sagte Katharina Bergmüller von BirdLife.