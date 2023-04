Trend zu Restaurants für Hunde: 70 Euro für ein Drei-Gänge-Menü

Das Restaurant "The Wilson" in New York hat laut eigenen Angaben pro Tag etwa 30 bis 40 vierbeinige Gäste, ein Gericht mit Steak und Gemüse kommt auf 24 US-Dollar (rund 22 Euro). Ebenfalls in New York verkauft die Hundebäckerei "Maison de Pawz" Hundeleckerlis, die Gebäckvariationen für Menschen täuschend ähnlich sehen. Sie sind etwa mit Erdnussbutter, Kokos, Buchweizenmehl und Johannisbrot hergestellt. Menschen könnten die Leckereien zwar essen, würden den Geschmack aber wahrscheinlich nicht mögen, meint Bäckereibetreiberin Mei-i Zien gegenüber der New York Times.

Hohe Umsätze mit Haustieren

Laut dem Bericht treffen die Lokale und die speziellen Hundespeisekarten den Nerv der Zeit, da während der Pandemie die Zahl der Hunde in US-Haushalten, aber auch in anderen Ländern, deutlich zunahmen. In den USA ist der Umsatz mit Haustierprodukten laut der American Pet Products Association seit 2018 um 46 Milliarden Dollar gestiegen. Für 2023 wird ein Umsatz von 143,6 Milliarden Dollar prognostiziert. Trotz Inflation und gestiegener Lebenskosten seien Haustierbesitzer weiterhin bereit, tief in die Tasche zu greifen.