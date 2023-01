Spielerisches oder feindliches Raufen? Katzenstudie gibt Antworten

Fauchen, jagen, maunzen

Um nun zu definieren ob die Interaktion freundlich, feindlich oder irgendwo dazwischen anzusiedeln ist, unterteilte das Team das Verhalten in einzelne Kategorien, wie ringen, maunzen, jagen oder regungsloses verharren. Dabei erkannten die Wissenschafter rasch Muster: "Katzen, die miteinander ringen und dabei leise sind, spielen höchstwahrscheinlich nur", schreiben sie. Gäbe es aber längere inaktive Pausen, Vokalisationen und würden sie einander jagen, sei aus dem belanglosen Gerangel wohl bitterer Ernst geworden.

Wie auch im restlichen Katzenalltag, lassen sich die Vierbeiner aber auch in diesen Situationen nicht so einfach einordnen. "Es ist sehr, sehr dynamisch", sagt auch Noema Gajdoš‑Kmecová, Veterinärmedizinerin und Hauptautorin der Studie, über die volatilen Interaktionen. So können miteinander ringende Katzen sowohl im Spielen wie auch im Kampf begriffen sein, man müsse daher alle Verhaltensmuster im Auge haben. Ausgefahrene Krallen und lautes Jaulen seien jedoch nur sehr selten ein Zeichen für spielerisches Miteinander.