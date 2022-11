Rekord: 30 Kilo schwerer Karpfen nach zwanzig Jahren gefangen

Damit ist er der zweitgrößte seiner Art, der jemals gefangen wurde. Von Manager der Fischzucht wurde The Carrot vor zwei Jahrzehnten in den See entlassen, um seinen Anglerkunden "etwas anderes zum Fischen" zu bieten. Die Rechnung ging sehr lange nicht auf, die Jahre gingen ins Land und der orangene Fisch wurde größer und größer.

"Ich wusste immer, dass ,The Carrot' im Wasser war, aber ich hätte nie gedacht, dass ich ihn jemals erwische", zeigt sich der 42-jährige Hackett begeistert und erzählt weiter von seinem Erfolg: "Ich wusste sofort, dass ein großer Fisch angebissen hatte, als er meinen Köder schnappte und damit hin und her und rauf und runter schwamm. Dann kam er etwa 35 Meter entfernt an die Oberfläche und ich sah, dass er orange war. Es war ein großartiger Fang, aber auch pures Glück."

Tierfreunde können jedenfalls beruhigt sein. Carrot wurde - nachdem er in den Armen des glücklichen Fischers für Fotos posieren musste - wieder in seinen See entlassen.