Kuscheln mit einem Alligator: Wally, die Assistenz-Reptilie

Als dann mehrere Familienmitglieder verstarben, traf das Henney schwer. "Mein Arzt wollte mir Antidepressiva verschreiben, aber ich hasse es, Medizin einzunehmen. Ich hatte Wally, und wenn ich nach Haus kam und ihn um mich hatte, war alles ok. Mein Arzt meinte dann: 'Wenn es funktioniert, warum nicht?'" Und so gehen Henney und sein Alligator überall nur noch gemeinsam hin, schwimmen gemeinsam in Nachbars Pool und schlafen sogar im gleichen Bett. Besonders in heißen Sommernächten sei das sehr angenehm, sagt Henney. Denn schließlich ist Wally ein Kaltblüter.