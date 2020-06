Große Fortschritte durch kleine Einschnitte

Es begann mit einem Hund: 1901 führte der deutsche Internist Georg Kelling die erste Bauchspiegelung ( Laparoskopie) in der Geschichte der Knopflochchirurgie durch – am besten Freund des Menschen. Neun Jahre später wurde die minimalinvasive Technik in der Humanmedizin eingeführt und zum heutigen Standard entwickelt.

Tiere mussten warten. Erst 1975 wurde der Eingriff über drei winzige Löcher in Wien an einem Pferd erprobt. Heute sind unter den Heimtieren vor allem Hunde Nutznießer der schonenden Operationsmethode. "In der Veterinärmedizin wird die Laparoskopie noch nicht in allen Bereichen eingesetzt, aber die Anwendungsgebiete nehmen zu", sagt Katharina Reitl aus dem KURIER-Tiercoach-Team. Der Zoodoc kennt die Vor- und Nachteile der Knopflochchirurgie aus der Tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn.