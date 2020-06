Auf Holz gebaut

"Holz zum Nagen sollte selbstverständlich sein, Nager heißen ja nicht umsonst so", sagt die Expertin. Das harte Material fördert die Zahngesundheit. Die Schneidezähne nützen sich ab, die Backenzähne werden gereinigt. Das Zahnfleisch wird durch das Kauen am Holz stimuliert. Darüber hinaus bereichern frische Blätter und Knospen das Nahrungsangebot, Rinde enthält wertvolle Mineralstoffe. Sind die Zweige abgefressen, können Leckereien wie Obst aufgespießt werden. Solch Mahlzeit will über Kletterhürden verdient sein.

"Knabberhölzer gibt es auch im Handel zu kaufen", hat Schratter einen Tipp für Haustierhalter, die mit Gewächsen aus der Natur nicht vertraut sind. Prinzipiell eignen sich Äste von Apfel- und Birnbäumen. Auch Haselnuss und Weide sollen schmecken. Ungenießbar dagegen sind die Zweige von Steinobstbäumen. Kastanie und Eiche enthalten viele ungesunde Gerbstoffe. Auch harzhaltige Nadelhölzer müssen nicht sein, einige – wie Eibe und Zypresse – sind sogar giftig.