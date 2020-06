Tiercoach: Freundschaft der anderen Art

Hunde sind Rudeltiere. Sie binden sich stark an den Menschen. Katzen sind ebenfalls seit Jahrtausenden domestiziert, haben sich aber viele Eigenheiten bewahrt. Beide Tierarten sind von Natur aus verschieden und sprechen eine andere Sprache. "Wenn Hunde knurren und Katzen schnurren, klingt das für uns und das Tier ähnlich. Aber Hunde drohen mit dem Signal, Katzen zeigen ihr Wohlbefinden", gibt Schratter ein Beispiel. Das Repertoire an tierischen Ausdrucksweisen ist umfangreich, die Deutung will gelernt sein. Legen Hunde z. B. die Ohren nach hinten, machen sie sich klein, um zu beschwichtigen. Angelegte Katzenohren dagegen zeigen Angst an, der Vierbeiner steht kurz vor dem Angriff. Geben Hunde z. B. Pfötchen, wollen sie spielen, sich versöhnen oder Futter. Katzen, die die Vorderpfote heben, wehren ab – bevor sie kratzen.

"Hund und Katze haben Sprachbarrieren, aber sie können sie abbauen", weiß die Expertin. Tierfreunde, die beide Arten gemeinsam halten wollen, müssen das vor allem beim ersten Kontakt berücksichtigen. "Am einfachsten lassen sich zwei Jungtiere zusammenführen", sagt Schratter. Auch ein älteres Tier akzeptiert ein Tierbaby rasch. In diesem Quasi-Eltern-Kind-Verhältnis gibt es kaum Konkurrenzdenken. "Beim Vergesellschaften zweier erwachsener Tiere hängt sehr viel vom Wesen ab. Es kann innige Zuneigung entstehen, es kann vom Abschlecken bis zum Akzeptieren oder Ignorieren reichen", sagt der KURIER-Tiercoach. Der Neuling muss jedenfalls zuerst die Möglichkeit bekommen, sich in der ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Dann kann die erste Begegnung stattfinden. Doch auch hier braucht der Zuzug Zeit und die Möglichkeit zum Rückzug. Gibt es Konflikte, ist Erziehungsarbeit gefragt.