Thomas Gaar neu an der Spitze

Der Grazer Thomas Gaar ist neuer Chef der Schülerunion. Diese hat in den vergangenen Jahren stets den Bundesschulsprecher gestellt und verfügt auch für die Wahl des nächsten Bundesschulsprechers im Herbst über eine klare Mehrheit in der Bundesschülervertretung (BSV). In Richtung Nationalratswahl forderte Gaar die Einführung eines Pflichtfachs Politische Bildung. Außerdem müsse die Schulautonomie ausgebaut werden: "Die Schulen müssen selbst entscheiden können, welche Lehrer eingestellt werden oder wie die finanziellen Ressourcen verwendet werden."