Themenschwerpunkt Sex: Die Volkshochschule klärt auf

Info

Von September 2018 bis Jänner 2019 finden in der VHS Landstraße (Hainburger Straße 29, 1030 Wien) Vorträge und Workshops zum Thema Sexualität statt. Nächster Termin: „Die Lovebox zu Pornografie, Liebe & Co.“ am 18. 9. um 18 Uhr und „HI-Virus: Eigenschaften und Wirkungsweise“ am 25. 9. um 18 Uhr. Weitere Termine unter www.vhs.at. Anmeldung: 01-89174-10300 oder per Mail an landstrasse@vhs.at. Eintritt ab 6 €.